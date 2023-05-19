У Сумській області внаслідок обстрілів загинули три людини

"Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА пояснили, що обставини загибелі людей з'ясовуються. У Міністерстві енергетики України заявили, що під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка - Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго".

Юнаківська громада регулярно потерпає від російських обстрілів, бо вона розташована досить близько до кордону з РФ.