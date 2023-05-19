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У Сумській області внаслідок обстрілів загинули три людини

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 19 травня, внаслідок обстрілу території Сумської області загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА пояснили, що обставини загибелі людей з'ясовуються. У Міністерстві енергетики України заявили, що під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка - Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго".

Юнаківська громада регулярно потерпає від російських обстрілів, бо вона розташована досить близько до кордону з РФ.

Нагадаємо, що вчора прикордоння Сумської області знову опинилося під обстрілами російських військ. За добу російські окупанти завдали ударів по шести громадах регіону.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Вона вважає, що таким чином вони намагаються тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

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