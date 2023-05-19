ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области в результате обстрелов погибли три человека

Новина українською →
Сумская область, Пятница 19 мая 2023 15:33
В Сумской области в результате обстрелов погибли три человека Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 19 мая, в результате обстрела территории Сумской области погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Обновлено 16:28

АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что трое энергетиков погибли от вражеской атаки беспилотников.

"Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица", - говорится в сообщении.

В Сумской ОВ объяснили, что обстоятельства гибели людей выясняются. В Министерстве энергетики Украины заявили, что во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка - Великая Рыбица" погибли три работника АО "Сумыоблэнерго".

В Сумской области в результате обстрелов погибли три человека

Юнаковская громада регулярно страдает от российских обстрелов, ибо она находится достаточно близко к границе с РФ.

Напомним, что вчера приграничье Сумской области снова оказалась под обстрелами российских войск. За сутки российские оккупанты нанесли удары по шести общинам региона.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы Харьковской, Черниговской и Сумской областей. Она считает, что таким образом они пытаются держать в напряжении украинских военных и не допустить их опрокидывания на другие направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов