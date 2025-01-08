В Сумской области разоблачили работницу ТЦК, которая требовала деньги за избежание мобилизации

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ГБР за год разоблачило 120 должностных лиц, которых подозревают в создании схем для незаконной переправки военнообязанных за границу. Чаще всего фигурантами расследований становились работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

Также мы писали, что во Львове будут расследовать конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданином, который нарушил правила воинского учета. Как сообщили в ТЦК, группа оповещения обнаружила мужчину, который подлежит мобилизации, и предложила ему пройти в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако, по словам военных, мужчина вел себя агрессивно, что привело к применению силы.

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