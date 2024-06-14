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Оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске (фото)

Купянск, Пятница 14 июня 2024 09:31
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Оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске (фото) Фото: россияне атаковали Купянск дронами (facebook.com/Сергей_Болвинов)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших есть полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко в Facebook.

Вчера, 13 июня, армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.

Осколочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.

Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.

"Второй удар пришелся уже на служебный автомобиль полиции. На приграничных территориях россияне с особым азартом охотятся за ними", - отметил Болвинов.

Фото: россияне атаковали Купянск дронами (facebook.com/Сергей_Болвинов)

Ситуация в Харьковской области

Российская армия ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области, особенно у линии фронта и вблизи границы.

В Харьковской области также ведутся боевые действия в двух направлениях - Купянском и Харьковском. Российские оккупанты больше месяца пытаются прорвать оборону ВСУ на севере области, но украинские защитники сдерживают наступление врага.

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