Оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске (фото)
Российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших есть полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко в Facebook.
Вчера, 13 июня, армия РФ атаковали FPV-дронами Купянск. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе, жилые дома.
Осколочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских.
Начальник Следственного управления полиция Харьковской области Сергей Болвинов показал фотографии последствий атаки. По его словам, в момент атаки в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Люди чудом не пострадали.
"Второй удар пришелся уже на служебный автомобиль полиции. На приграничных территориях россияне с особым азартом охотятся за ними", - отметил Болвинов.
Фото: россияне атаковали Купянск дронами (facebook.com/Сергей_Болвинов)
Ситуация в Харьковской области
Российская армия ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области, особенно у линии фронта и вблизи границы.
В Харьковской области также ведутся боевые действия в двух направлениях - Купянском и Харьковском. Российские оккупанты больше месяца пытаются прорвать оборону ВСУ на севере области, но украинские защитники сдерживают наступление врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.