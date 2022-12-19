На юге в течение ночи сбито 10 вражеских "Шахедов", - Братчук

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали юг Украины с БПЛА. Противовоздушная оборона сбила много враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Напомним, ночью 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак беспилотниками. В результате вражеских обстрелов был поврежден объект инфраструктуры.

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