На юге в течение ночи сбито 10 вражеских "Шахедов", - Братчук
Фото: На юге в течение ночи сбито 10 вражеских "Шахедов" (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали юг Украины с БПЛА. Противовоздушная оборона сбила много враждебных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Чиновник отметил, что захватчики пытались ударить дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
"Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены 10 "Шахедов", - указал Братчук.
Напомним, ночью 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак беспилотниками. В результате вражеских обстрелов был поврежден объект инфраструктуры.
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