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В Сумской области предупреждают об очередной волне российских фейков по поводу "наступления"

Фото: в Сумской области предупреждают об очередной волне российских фейков по поводу наступления (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия распространяет очередную волну фейков о "наступлении" на территорию Сумской области. Данные действия обусловлены желанием врага дестабилизировать ситуацию в регионе и повысить панические настроения среди его населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

"В очередной раз в соцсетях враг распространяет информацию о массированном наступлении на Сумщину. Это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области", - отмечают в сообщении.

Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство общин и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.

Фейки россиян

Напомним, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении кафиров на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности.

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Сумская область