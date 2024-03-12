В Сумской области предупреждают об очередной волне российских фейков по поводу "наступления"

"В очередной раз в соцсетях враг распространяет информацию о массированном наступлении на Сумщину. Это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области", - отмечают в сообщении.

Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство общин и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.