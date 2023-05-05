RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области предупреждают об активности российской авиации

Иллюстративное фото: в Сумской области предупреждают об активности российской авиации (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупредили об активности тактической авиации российских военных у границы на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Александра Лысенко.

"Активность тактической авиации РФ у северо-восточной границы", - написал он.

Лысенко призвал украинцев быть внимательными.

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, с ночи россияне уже 5 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

Кроме того, вчера РБК-Украина сообщало, что в приграничные Сумской области украинские бойцы сбили самодельный дрон, запущенный с территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины