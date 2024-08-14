RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта, - Клименко

Иллюстративное фото: в Сумской области из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

С начала лета Российская Федерация нанесла более 2 тысяч ударов по территории Сумской области. Россияне применили ракеты, артиллерию, кабы, ударные дроны, минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", - заявил Клименко.

По его мнению, создание буферной зоны на территории Курской области является шагом, который поможет оградить украинские пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских диверсионно-разведывательных групп.

Ситуация в Сумской области

С начала лета активность боевых действий в области резко возросла. В частности, из-за операции ВСУ в Курской области РФ, в Сумской ОВА предупредили граждан об усилении авиаударов Россией.

Ранее уже сообщалось об эвакуации из региона и необходимости вывезти из особо опасных зон около 20 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвакуацияСумская областьВойна в Украине