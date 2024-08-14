В Сумской области из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта, - Клименко

"Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", - заявил Клименко.

По его мнению, создание буферной зоны на территории Курской области является шагом, который поможет оградить украинские пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских диверсионно-разведывательных групп.