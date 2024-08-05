В Сумской области из-за атаки дрона погиб руководитель агрофирмы
Российские оккупанты сегодня, 5 августа, атаковали дроном Сумскую область. В результате удара погиб руководитель агрофирмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.
По информации правоохранителей, россияне около 17:00 ударили, по предварительной информации FPV-дроном по автомобилю, который передвигался по территории Хотинской общины Сумского района.
"Погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем автомобиля", - уточнили в Офисе генпрокурора.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.
Обстрелы Сумской области
Стоит заметить, что Сумская область граничит с Россией, поэтому российские оккупанты часто атакуют регион при помощи артиллерии, FPV-дронов и другого вооружения.
Сегодня, 5 августа, спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник отмечал, что оккупанты стали чаще применять FPV-дроны в Сумской и Черниговской областях.
При этом вчера, 4 августа, российские солдаты обстрелами повредили два инфраструктурных объекта в Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.