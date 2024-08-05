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В Сумской области из-за атаки дрона погиб руководитель агрофирмы

Сумская область, Понедельник 05 августа 2024 22:19
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В Сумской области из-за атаки дрона погиб руководитель агрофирмы Иллюстративное фото: в Сумской области дрон ударил по автомобилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 августа, атаковали дроном Сумскую область. В результате удара погиб руководитель агрофирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

По информации правоохранителей, россияне около 17:00 ударили, по предварительной информации FPV-дроном по автомобилю, который передвигался по территории Хотинской общины Сумского района.

"Погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем автомобиля", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.

Обстрелы Сумской области

Стоит заметить, что Сумская область граничит с Россией, поэтому российские оккупанты часто атакуют регион при помощи артиллерии, FPV-дронов и другого вооружения.

Сегодня, 5 августа, спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник отмечал, что оккупанты стали чаще применять FPV-дроны в Сумской и Черниговской областях.

При этом вчера, 4 августа, российские солдаты обстрелами повредили два инфраструктурных объекта в Сумской области.

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Сумская область Война в Украине Атака дронов
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