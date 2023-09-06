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В Сумской и Харьковской областях на минах подорвались автомобили: много раненых

Фото: Последствия взрыва автомобиля (facebook.com/policesumy)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской и Сумской областях сегодня, 6 сентября, на минах подорвались автомобили. В результате этих несчастных случаев пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области и полицию Сумской области.

Сумская область

"Около 8:20 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи г. Ворожба подорвалось авто", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 58-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В дальнейшем произошло возгорание транспортного средства.

Фото: Последствия взрыва (facebook.com/policesumy)

Полицейские объяснили, что водитель и еще двое пассажиров были госпитализированы в больницу.

Харьковская область

Около 9:00 правоохранителям сообщили, что в Норцивском лесничестве вблизи села Норцивка Савинской громады предварительно на противотанковой мине подорвался "ГАЗ-53".

Фото: Последствия взрыва (facebook.com/police.kharkov)

"Водитель и пассажир транспортного средства 29 и 25 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - пояснили в полиции.

Минная опасность

В результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

Также под Харьковом тракторист подорвался на противотанковой мини и получил ранение средней тяжести.

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