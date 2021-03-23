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На Закарпатті продовжили заборону на роботу громадського транспорту через локдаун

Новость на русском → Ужгород, Вівторок 23 березня 2021 18:38
На Закарпатті продовжили заборону на роботу громадського транспорту через локдаун Фото: автобус з допуском за спецперепустками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Закарпатській області продовжили заборону на регулярні перевезення громадським транспортом. Призупинення буде діяти мінімум до 31 березня.

Про це повідомила Закарпатська облдержадміністрація.

Винятком залишаться:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про яких проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполиции;
  • перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин

Переглянути це рішення можуть 30 березня, під час наступного засідання комісії з ТЕБ та НС.

Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун через пандемію коронавірусу. Очікується, що через кілька днів Івано-Франківська область вийде з "червоної" зони.

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