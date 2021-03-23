На Закарпатті продовжили заборону на роботу громадського транспорту через локдаун
Фото: автобус з допуском за спецперепустками (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Закарпатській області продовжили заборону на регулярні перевезення громадським транспортом. Призупинення буде діяти мінімум до 31 березня.
Про це повідомила Закарпатська облдержадміністрація.
Винятком залишаться:
- транзитні перевезення;
- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про яких проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполиции;
- перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин
Переглянути це рішення можуть 30 березня, під час наступного засідання комісії з ТЕБ та НС.
Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун через пандемію коронавірусу. Очікується, що через кілька днів Івано-Франківська область вийде з "червоної" зони.