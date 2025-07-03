Враг ночью запустил по Украине "Шахеды" из трех регионов РФ: как отработали силы ПВО
Российские войска сегодня ночью, 3 июля, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с трех направлений, всего было запущено 52 дрона, 40 вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) противник атаковал 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и юге страны.
Как отработала ПВО:
- 22 - сбиты огневыми средствами поражения,
- 18 - локально потеряны, или подавлены РЭБ.
Также отмечается, что зафиксировано попадание ударных дронов противника в 7 локациях, а также падение сбитых - на 1 локации.
Атака россиян в ночь на 3 июля
Войска РФ атаковали преимущественно южные и северные регионы Украины. Так, вчера поздно вечером, 2 июля, взрывы были слышны в Киеве, в столице сообщали о работе ПВО.
Кроме того, враг ночью ударил по Одессе. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.
По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Известно о 4 пострадавших.
"Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - рассказал Труханов.
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