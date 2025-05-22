Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, - ВСУ

Сегодня Сумская область является одним из приоритетных направлений для Российской Федерации (РФ). Вражеские обстрелы региона усиливаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.
"Враг продолжает активизироваться. И по недавним обращениям РФ, мы понимаем, что Сумщина на сегодня является одним из приоритетных направлений, ведь враг будет пытаться до следующих переговоров захватить определенную территорию Сумской области", - заявил Шевцов.
Он добавил, что количество обстрелов Сумской области увеличивается. Сейчас на территории региона продолжается эвакуация населения из приграничных населенных пунктов.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сум и Сумской области ради буферной зоны, но реализовать ему эти планы будет непросто.
По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочки, российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Сегодня же операции врага на уровне стратегического развертывания войск.
Также стоит добавить, что недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области в результате чего были жертвы и раненые среди украинских воинов.
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