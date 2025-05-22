Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, - ВСУ

Ситуация в Сумской области

Как пишет Институт изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сум и Сумской области ради буферной зоны, но реализовать ему эти планы будет непросто.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочки, российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Сегодня же операции врага на уровне стратегического развертывания войск.

Также стоит добавить, что недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области в результате чего были жертвы и раненые среди украинских воинов.

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