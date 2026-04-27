На Сумщине изменили продолжительность комендантского часа

18:00 27.04.2026 Пн
Решение принимали, в частности, с учетом обращений от бизнеса
aimg Валерий Ульяненко
На Сумщине изменили продолжительность комендантского часа Фото: проверка во время комендантского часа (Getty Images)

В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа - отныне он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря и сообщение председателя Сумской ОГА Олега Григорова.

По словам Григорова, решение было принято, в частности, и из-за обращения от бизнеса.

"Это шаг с учетом потребностей людей и поддержки экономической активности - для создания более благоприятных условий работы бизнеса, предотвращения релокации предприятий и улучшения транспортного сообщения", - отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность. Он добавил, что продолжительность комендантского часа в прифронтовых громадах может меняться в зависимости от ситуации.

Кобзарь отметил, что изменение продолжительности комендантского часа на Сумщине является важным шагом для поддержки бизнеса, жизни громад и ежедневной работы людей.

Комендантский час в Украине

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине действует комендантский час. В ночное время гражданам запрещено находиться на улицах и перемещаться на собственном авто без соответствующих пропусков

Однако с 16 января Кабинет Министров утвердил новые правила, которые позволили ослабить комендантский час в городах и громадах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике.

Заведения, которые получат статус пунктов несокрушимости - в частности торгово-развлекательные центры, аптеки и автозаправочные станции, - могут работать круглосуточно.

Кроме того, в январе в Киеве несколько служб такси перешли на круглосуточный режим работы, получив соответствующее разрешение от городских властей.

