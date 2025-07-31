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ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов и уничтожили 16 артсистем, - сводка Генштаба

Четверг 31 июля 2025 08:07
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ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов и уничтожили 16 артсистем, - сводка Генштаба Иллюстративное фото: военная техника на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

По состоянию на утро 31 июля 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленную статистику общих боевых потерь российских войск в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1070 российских захватчиков и уничтожили 295 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на 31 июля, общие потери армии РФ в живой силе составляют уже более 1 миллиона 53 тысяч человек, погибших и раненых с начала полномасштабного вторжения.

Украинские воины продолжают наносить ощутимые потери противнику на всех ключевых направлениях фронта.

Ориентировочные общие потери армии РФ:

  • танки - 11 067 (+1);
  • боевые бронированные машины (ББМ) - 23 066 (+1);
  • артиллерийские системы - 30 911 (+16);
  • РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 1 451 (без изменений);
  • средства ПВО - 1 203 (+1);
  • самолеты - 421 (без изменений);
  • вертолеты - 340 (без изменений);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 894 (+209);
  • крылатые ракеты - 3 548 (без изменений);
  • корабли/катера - 28 (без изменений);
  • подводные лодки - 1 (без изменений);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 56 822 (+68);
  • специальная техника - 3 935 (без изменений).

Генштаб отмечает, что данные уточняются, ведь боевые действия продолжаются на десятках направлений фронта. Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе, в частности на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировано более 150 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать украинскую оборону.

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