Сума збитків від пожеж в Житомирській області становить майже 25 млн гривень

Пожежі в Житомирській області завдали збитків майже на 25 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. При цьому зазначається, що багато згорілих будинків були порожніми, а жертв серед населення немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства щодо заходів протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

Крім того, триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Додамо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кабінет міністрів надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.