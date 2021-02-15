Сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" проти України збільшилася на 2,8 млрд грн

Сума позову китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна зросла на, як мінімум, $100 млн - з $3,5 млрд до $3,6 млрд. У гривневому еквіваленті це становить додаткові 2,8 млрд до раніше висунутих вимог.

Про це повідомляється на сайті , де розміщується інформація для акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на щонайменше $100 млн, що стосуються їх вимог у спорі проти держави Україна, розгляд якого відбувається у міжнародному арбітражі – з $3,5 млрд до не менш ніж $3,6 млрд. Зростання суми попередніх вимог зумовлено тим, що початкова групи позивачів була розширена шляхом включення ще декількох китайських акціонерів, які також зазнали значних збитків внаслідок дій України в порушення її міжнародних зобов'язань. Інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc який наразі формується сторонами", - сказано в офіційному повідомленні.

Безпосередньою причиною збільшення суми позову до держави Україна є приєднання до нього нових позивачів.

Як відомо, китайські акціонери "Мотор Січ" у вересні 2020 року повідомили Міністерству юстиції України, що починають міжнародний арбітраж проти України.

В документі вони відзначили, що дії державних органів країни суперечать українсько-китайській міжурядовій угоді про взаємне заохочення та захист інвестицій, а блокування доступу до управління компанією кваліфіковано як її "протизаконна експропріація".

Китайська сторона запропонувала створити міжвідомчу робочу групу для переговорного врегулювання ситуації за участю всіх зацікавлених сторін.

Згодом було проведено лише одне засідання цієї групи, а китайські акціонери "Мотор Січ" так і не отримали його протокол.

На початку грудня 2020 року китайські акціонери повідомили український Мін'юст про передачу спору на розгляд міжнародного арбітражу у зв'язку з неможливістю переговорного врегулювання. Мін'юст уже попросив виділити йому з бюджету кілька мільйонів доларів для супроводу спору.

29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

Як повідомляло РБК-Україна, китайський інвестор ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon у своїй офіційній заяві назвала те, що відбувається в Україні "варварським пограбуванням", виключає мирне врегулювання спору, і попередила про намір захищати свої законні права та інтереси, в тому числі в міжнародному арбітражі.

Також як раніше писало РБК-Украина, 13 січня Печерський райсуд Києва визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" стороною, потерпілої від дій української влади, а саме - від протиправних дій СБУ.

У МЗС Китаю заявили, що не сприймають односторонніх санкцій щодо китайських компаній і зажадали від України дотримуватися принципів законності.

За підрахунками аналітиків, для української економіки дії КНР можуть мати руйнівні наслідки втрати понад $ 10 млрд, тому що Україна позбудеться значної частини валютної виручки від експорту, а також буде змушена виплачувати багатомільярдну компенсацію.