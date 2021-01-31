Китайський акціонер "Мотор Січі" назвав санкції України "варварським пограбуванням"

Фото: "Мотор Січ" (bzns.media)

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ" - варварський грабіж і грубе порушення законних прав. Китайський акціонер підприємства має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, включаючи міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яке опубліковано в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

"Після вступу в силу санкцій, компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена своїх законних прав і змушена перервати загальноприйняті ділові стосунки з українською компанією "Мотор Січ", що потягне за собою величезні незворотні збитки. З боку держави такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі", - заявили в Skyrizon.

На думку компанії, в указі відсутні конкретні причини введення даних санкцій, тому є підстави вважати, що це "навмисні дії держави Україна, з метою перешкоджання інвестицій компанії Skyrizon в українську компанію "Мотор Січ" і недопущення реалізації проекту міжнародного співробітництва".

Також вони вважають, що є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, від 14 січня 2021 року, про включення компанії Skyrizon в список військових кінцевих користувачів (MEU)".

Крім того, в документі описана повна хронологія спроб врегулювання ситуації.

Так, в Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з державою Україна в надії миролюбно дозволити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року Skyrizon була змушена здійснити низку юридичних дій "в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від розв'язання питань і навіть умисного наклепу з боку держави Україна".

9 грудня 2020 року, після того, "як множинні добросовісні переговори зазнали невдачі", Skyrizon почали міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ, Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", що володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю виключило будь-яку можливість примирення між двома сторонами", - сказано в заяві китайського акціонера.

Крім цього, в Skyrizon обурені заявою глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

"Санкції проти компанії - це помилкові й безглузді дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів зі всього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того слабку економіку України, зробити ще більш нещасною життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту... Коли вчиняються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покриваються злочинці, все це призводить до зневаги з боку всієї світової громадськості", - додають у компанії

У резюмуючій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій держави Україна, підміни концепцій національної безпеки, змішування правди з брехнею, політизації нормальної економічної та торговельної діяльності, зловживання державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства.

"Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до них. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - підсумовується у документі.

Нагадаємо, Україна ввела на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.