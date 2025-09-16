Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителей

Сумму штрафов не увеличивали

Билошицкий отмечает, что размер штрафов за нарушение ПДД не меняли.

"На самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло. Информация, которую распространяют в медиа и соцсетях, касается только законопроектов, которые еще не приняты и однако могут быть приняты в будущем", - написал чиновник.

Он добавил, что размеры штрафов остаются такими же, как определено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - призвал Билошицкий.

Информация о повышении размеров штрафа за нарушение ПДД - фейк (скриншот)

Добавим также, что подобная ситуация была летом. Тогда в сети распространялась фейк, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно вырастут.

Однако, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также опроверг эту информацию.