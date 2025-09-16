RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителей

МВД опровергло фейк о повышении штрафов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

МВД опровергло информацию о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения - управление без удостоверения, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения или проезд на красный свет. Этот фейк активно распространяют в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Сумму штрафов не увеличивали

Билошицкий отмечает, что размер штрафов за нарушение ПДД не меняли.

"На самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло. Информация, которую распространяют в медиа и соцсетях, касается только законопроектов, которые еще не приняты и однако могут быть приняты в будущем", - написал чиновник.

Он добавил, что размеры штрафов остаются такими же, как определено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - призвал Билошицкий.

Информация о повышении размеров штрафа за нарушение ПДД - фейк (скриншот)

Добавим также, что подобная ситуация была летом. Тогда в сети распространялась фейк, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно вырастут.

Однако, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также опроверг эту информацию.

Читайте также о том, за какие манипуляции с фарами водители могут получить штраф.

Ранее мы писали о том, что водителям в Украине запрещено разговаривать по телефону. За это нарушение предусмотрен штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныШтрафы