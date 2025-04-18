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Россияне ударили дронами по Сумаv: под атакой была промышленность, есть жертва

Сумы, Пятница 18 апреля 2025 05:50
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Россияне ударили дронами по Сумаv: под атакой была промышленность, есть жертва Фото: Сумы подверглись дроновой атаке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Сумы под утро подверглись дроновой атаке со стороны российских оккупантов. В городе есть погибший и пострадавший, а попадания были по промышленности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

"Сегодня зафиксировано три попадания БпЛА типа "Шахед" по промышленности", - рассказал он в своем видеообращении в 05:16.

Позже он уточнил, что все три вражеских ударных беспилотника типа "Шахед" попали в одно помещение.

"Здание получило повреждения, разрушена крыша. Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам", - проинформировал Кобзарь.

Он также рассказал о работе экстренных служб на месте вражеских воздушных ударов.

Предыдущие дроновые атаки со стороны врага

Ранее сообщалось, что вечером в Херсонской области из-за дроновой атаки погибли двое работников дорожной службы. Как передал руководитель ОВА, в селе Стойкое вражеский беспилотник попал в спецтехнику во время выполнения ремонтных работ, в результате чего два человека получили смертельные ранения.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Также напомним, вечером в Николаеве раздался взрыв на фоне угрозы дроновых атак. В ОВА и мэрии рассказали о "прилете" реактивного БПЛА неизвестного типа и сообщили о сильном пожаре в результате обстрела.

Позже в ГСЧС показали фото последствий атаки дрона неустановленного типа на Николаев, и рассказали, что чрезвычайники уже ликвидировали масштабный пожар. В Службе также уточнили, что горели склады с бытовыми товарами частного предприятия.

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