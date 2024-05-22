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В Полтавском районе раздался взрыв

Среда 22 мая 2024 00:10
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В Полтавском районе раздался взрыв Фото: в Полтавском районе был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Полтавском районе около полуночи, 22 мая, раздался взрыв. В области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Отметим, что сигнал тревоги в регионе раздался еще час назад. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников противника.

Отметим, что власти Полтавской области информацию о взрыве в регионе в настоящее время не дают.

Между тем, жители Полтавы говорят в сети о звуке взрыва, что было слышно в Полтавском районе.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая росармия запустила ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине для нанесения ударов. Из-за угрозы вражеских воздушных атак в нескольких областях была объявлена тревога.

По данным мониторинговых групп и местных пабликов, БПЛА врага направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области. Сообщается о взрыве в Конотопском районе, в частности в населенном пункте.

Ближе к полуночи "покраснела" из-за дронов-камикадзе противника почти половина карты страны. В командовании Воздушных сил ВСУ обновляют данные о движении "Шахедов" и маневрах.

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Полтава Взрыв Война в Украине Воздушная тревога
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