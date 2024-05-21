По Украине распространяется воздушная тревога из-за дронов-камикадзе врага: где угроза атаки

В Украине из-за очередной вражеской атаки с применением ударных беспилотников воздушная тревога вечером 21 мая охватила почти пол страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Военные рассказали о фиксации движения дронов-камикадзе на юге страны, маневрах "Шахедов" в Днепропетровской области и угрозе "Шахедов" для Сумской области.

Кроме того, позже было замечено движение ударных беспилотников противника в юго-западную сторону.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении!" - говорится в объявлении Воздушных сил.

Позже военные добавили, что вражеские беспилотники из Сумской области направляются в сторону Черниговской области.

Жителей регионов, где раздались сигналы тревоги, просят находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Карта воздушной тревоги в Украине сейчас выглядит так:

Вражеские атаки "Шахедами"

Напомним, российские захватчики регулярно наносят по населенным пунктам Украины воздушные удары, часто применяя для таких атак именно дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", которые сами оккупанты маркируют как "Герань".

Так, например, минувшей ночью противник для такой атаки применил 29 ударных БПЛА, из которых 28 были уничтожены силами и средствами ПВО ВСУ. Тогда отражение воздушной атаки происходило на территории 7 областей.