Суммарное состояние миллиардеров в мире обновило рекорд

В 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oxfam .

По данным организации, в течение года капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.

Всего за прошлый год совокупное богатство миллиардеров увеличилось на 2,5 триллиона долларов - сумму, которая почти равна общему состоянию половины беднейшего населения мира, то есть 4,1 млрд человек. В Oxfam отмечают, что этих средств хватило бы, чтобы полностью преодолеть крайнюю бедность в мире 26 раз.

Также в организации отметили, что с 2020 года состояние миллиардеров выросло на 81%. В прошлом году их количество впервые превысило три тысячи человек, а самый богатый человек мира - Илон Маск - стал первым, чьи активы пересекли отметку в полтриллиона долларов.

В отчете подчеркивается, что миллиардеры в четыре тысячи раз чаще занимают политические должности, чем рядовые граждане. Генеральный директор Oxfam International Амитабх Бехар предостерег, что растущий разрыв между богатыми и остальным населением формирует опасный и нестабильный политический дисбаланс.

Что известно об Oxfam

Oxfam - это международное объединение из 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Конечной целью организации является предоставление людям возможности реализовать свои права и возможности, лично управлять собственной жизнью, получать достойную оплату за выполненный труд и т.д.