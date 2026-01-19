ua en ru
Суммарное состояние миллиардеров в мире обновило рекорд

Понедельник 19 января 2026 13:58
Суммарное состояние миллиардеров в мире обновило рекорд Фото: суммарное состояние миллиардеров в мире обновило рекорд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oxfam.

По данным организации, в течение года капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.

Всего за прошлый год совокупное богатство миллиардеров увеличилось на 2,5 триллиона долларов - сумму, которая почти равна общему состоянию половины беднейшего населения мира, то есть 4,1 млрд человек. В Oxfam отмечают, что этих средств хватило бы, чтобы полностью преодолеть крайнюю бедность в мире 26 раз.

Также в организации отметили, что с 2020 года состояние миллиардеров выросло на 81%. В прошлом году их количество впервые превысило три тысячи человек, а самый богатый человек мира - Илон Маск - стал первым, чьи активы пересекли отметку в полтриллиона долларов.

В отчете подчеркивается, что миллиардеры в четыре тысячи раз чаще занимают политические должности, чем рядовые граждане. Генеральный директор Oxfam International Амитабх Бехар предостерег, что растущий разрыв между богатыми и остальным населением формирует опасный и нестабильный политический дисбаланс.

Что известно об Oxfam

Oxfam - это международное объединение из 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Конечной целью организации является предоставление людям возможности реализовать свои права и возможности, лично управлять собственной жизнью, получать достойную оплату за выполненный труд и т.д.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мировые миллиардеры активно готовятся к неизвестному будущему: строят хранилища, укрепляют дома и инвестируют в технологии выживания.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Финансы Илон Маск
