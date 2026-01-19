Сумарні статки мільярдерів у світі оновили рекорд

У 2025 році сукупні статки найбагатших людей планети сягнули 18,3 трлн доларів, що стало рекордним показником за весь час збору даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oxfam .

За даними організації, упродовж року капітали мільярдерів зросли більш ніж на 16% - утричі швидше, ніж середні темпи зростання за останні п’ять років.

Загалом за минулий рік сукупне багатство мільярдерів збільшилося на 2,5 трильйона доларів – суму, яка майже дорівнює загальному статку половини найбіднішого населення світу, тобто 4,1 млрд осіб. У Oxfam зазначають, що цих коштів вистачило б, аби повністю подолати крайню бідність у світі 26 разів.

Також в організації наголосили, що з 2020 року статки мільярдерів зросли на 81%. Минулого року їхня кількість вперше перевищила три тисячі осіб, а найбагатша людина світу – Ілон Маск – став першим, чиї активи перетнули позначку у пів трильйона доларів.

У звіті підкреслюється, що мільярдери у чотири тисячі разів частіше займають політичні посади, ніж пересічні громадяни. Генеральний директор Oxfam International Амітабх Бехар застеріг, що зростаючий розрив між найбагатшими та рештою населення формує небезпечний і нестабільний політичний дисбаланс.

Що відомо про Oxfam

Oxfam – це міжнародне об'єднання із 15 організацій, що працюють у більше ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є розв’язання проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю в усьому світі.

Кінцевою метою організації є надання людям можливості реалізувати свої права та можливості, особисто керувати власним життям, отримувати гідну оплату за виконану працю тощо.