"Страховка от апокалипсиса": СМИ выяснили, что мировые миллиардеры массово строят бункеры

Мировые миллиардеры активно готовятся к неизвестному будущему: строят убежища, укрепляют дома и инвестируют в технологии выживания. Что заставило их поверить в близость конца света?

Среди самых состоятельных людей мира растет тревога из-за возможного конца света. Марк Цукерберг, по данным СМИ, еще в 2014 году начал строительство масштабного комплекса Koolau на Гавайях. Этот проект площадью более 1400 акров включает автономные укрытия с независимым энергоснабжением и запасами продовольствия. Работникам объекта запрещено разглашать детали строительства. Хотя сам основатель Facebook отрицал создание бункера, его владения в Калифорнии и подземные помещения вызывают споры: соседи утверждают, что это — не просто подвал, а полноценное убежище.

Миллиардеры создают "страховку от конца света"

Тенденция не ограничивается одним именем. Сооснователь LinkedIn Рид Гоффман однажды признался, что примерно половина сверхбогатых людей готовят себе "страховку от апокалипсиса", покупая недвижимость в Новой Зеландии или оборудуя подземные бункеры. Среди них — руководители технологических компаний, обеспокоенные не только климатическими угрозами, но и быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ). Считается, что именно страх перед будущим, где технологии могут выйти из-под контроля, стал одной из причин возведения таких убежищ.

Опасения из-за искусственного интеллекта

Сотрудники и основатели компаний OpenAI, DeepMind и Anthropic публично обсуждают возможность появления искусственного общего интеллекта (AGI), способного превзойти человеческий разум. Один из ведущих исследователей OpenAI, Илья Суцкевер, предположил, что ученым стоит построить подземное убежище, прежде чем такая технология станет доступна миру. Многие разработчики искусственного интеллекта признаются, что не уверены, смогут ли контролировать будущее поколение машин.

Скептики и пессимисты

Однако не все разделяют эти страхи. Учёные из Кембриджа и Саутгемптона считают разговоры о "сверхразумных машинах" преувеличением. По их словам, современные модели ИИ способны анализировать огромные массивы данных, но не обладают сознанием и эмоциями. Тем не менее именно эта неопределенность, когда технологии становятся все умнее, а люди теряют уверенность в будущем, подталкивает миллиардеров искать убежище под землей.