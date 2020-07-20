Під Сумами викид небезпечної речовини, людей закликають не виходити з дому

Місцевим жителям радять закрити в будинку всі вікна і провести вологе прибирання
Біля села Ганнівка (під Сумами) стався викид одоранту. Одорант - це токсична речовина 2 класу.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Сум Олександр Журба.
Одорант додають до природного газу, щоб визначити місце аварії у разі витоку. І саме цей запах напередодні і відчули жителі Сум.
"Низька концентрація одоранту в повітрі може викликати подразнення очей і шкіри, спровокувати головні болі, нудоту і проблеми з диханням", - написав Журба.
Городян закликають по можливості не виходити на вулицю. Також необхідно закрити будинку всі вікна і провести вологе прибирання.
Нагадаємо, у МАГАТЕ назвали причину сплеску радіації поблизу кордонів Росії.
Зазначимо, витік радіації, як припускали в Нідерландах, міг статися на російській атомній станції, але у Москві свою причетність заперечують.
Додамо, минулого року сильний викид радіації в Росії стався через вибух на полігоні у Северодвінську.