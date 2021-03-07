В Сумах затримали чоловіка, який погрожував підірвати поліцейський відділок
В Сумах чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що в його кишені знаходиться граната. Він сказав, що планує підірвати відділення поліції №4.
Про це інформує прес-служба поліції.
Чоловік вимагав відставку одного з діючих працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою у агресивному стані.
Поліція попередньо встановила особисті дані чоловіка. Згодом правоохоронці виявили 41-річного мешканця Сумського району, який знаходився на одній із зупинок міста.
Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин події. У зловмисника вилучили гранату.
Раніше у місті Бровари під Києвом на вулиці Незалежності невідомі підірвали відділення банку "ТАС".
РБК-Україна писало, що у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій.