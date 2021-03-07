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В Сумах затримали чоловіка, який погрожував підірвати поліцейський відділок

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 06:21
В Сумах затримали чоловіка, який погрожував підірвати поліцейський відділок Фото: вилучена граната (su.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Сумах чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що в його кишені знаходиться граната. Він сказав, що планує підірвати відділення поліції №4.

Про це інформує прес-служба поліції.

Чоловік вимагав відставку одного з діючих працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою у агресивному стані.

Поліція попередньо встановила особисті дані чоловіка. Згодом правоохоронці виявили 41-річного мешканця Сумського району, який знаходився на одній із зупинок міста.

Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин події. У зловмисника вилучили гранату.

Раніше у місті Бровари під Києвом на вулиці Незалежності невідомі підірвали відділення банку "ТАС".

РБК-Україна писало, що у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій.

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