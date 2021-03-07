ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 06:21
В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок Фото: изъятая граната (su.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Сумах мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в его кармане находится граната. Он сказал, что планирует взорвать отделение полиции №4.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

Мужчина требовал отставку одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой в агрессивном состоянии.

Полиция предварительно установила личные данные мужчины. Впоследствии правоохранители обнаружили 41-летнего жителя Сумского района, который находился на одной из остановок города.

Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. У злоумышленника изъяли гранату.

Ранее в городе Бровары под Киевом на улице Независимости неизвестные подорвали отделение банка "ТАС".

РБК-Украина писало, что в Никополе (Днепропетровская область) мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Сумы полиция
NEWS
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"