В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок
В Сумах мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в его кармане находится граната. Он сказал, что планирует взорвать отделение полиции №4.
Об этом информирует пресс-служба полиции.
Мужчина требовал отставку одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой в агрессивном состоянии.
Полиция предварительно установила личные данные мужчины. Впоследствии правоохранители обнаружили 41-летнего жителя Сумского района, который находился на одной из остановок города.
Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. У злоумышленника изъяли гранату.
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