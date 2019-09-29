У Дніпропетровській області поліцейський влаштував ДТП

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали троє людей

У Павлограді Дніпропетровської області працівник карного розшуку місцевої поліції за кермом влаштував аварію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що чоловік у той час не перебував на службі. На автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". В результаті аварії водій та двоє пасажирів "Лади", серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в лікарню.

Попередньо встановлено, що поліцейський був п'яний.

У поліції повідомили, що керівник відділу карного розшуку Павлоградської поліції та його заступника відсторонено від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області в суботу ввечері, 28 вересня, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в поліцейський автомобіль. У суботу ввечері поліцейський автомобіль Toyota Prius під час патрулювання повернув з вул. Широкомогерская на Тарещанскую в Ніжині. За поворотом водій авто майже відразу побачив насувається назустріч їм мопед Address з двома людьми. Правоохоронці повернули направо і зупинилися, але мотоцикліст в цей момент звернув на зустрічну смугу і врізався в передню ліву фару патрульного автомобіля.