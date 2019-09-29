ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області поліцейський влаштував ДТП

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 22:52
У Дніпропетровській області поліцейський влаштував ДТП
Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали троє людей

У Павлограді Дніпропетровської області працівник карного розшуку місцевої поліції за кермом влаштував аварію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що чоловік у той час не перебував на службі. На автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". В результаті аварії водій та двоє пасажирів "Лади", серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в лікарню.

Попередньо встановлено, що поліцейський був п'яний.

У поліції повідомили, що керівник відділу карного розшуку Павлоградської поліції та його заступника відсторонено від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області в суботу ввечері, 28 вересня, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в поліцейський автомобіль. У суботу ввечері поліцейський автомобіль Toyota Prius під час патрулювання повернув з вул. Широкомогерская на Тарещанскую в Ніжині. За поворотом водій авто майже відразу побачив насувається назустріч їм мопед Address з двома людьми. Правоохоронці повернули направо і зупинилися, але мотоцикліст в цей момент звернув на зустрічну смугу і врізався в передню ліву фару патрульного автомобіля.

У Болівії 18 людей загинули в ДТП з вантажівкою У Таїланді в ДТП з пікапом загинули 17 студентів
Новини України ДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся