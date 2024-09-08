ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия ударила по Сумам: есть погибшие и раненые

Воскресенье 08 сентября 2024 04:47
UA EN RU
Россия ударила по Сумам: есть погибшие и раненые Фото: авиационный удар по Сумам в ночь на 8 сентября (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Вадим Ребрина

В Сумах в ночь на 8 сентября дважды были слышны звуки взрывов. Тогда Россия атаковала территорию Украины ударными БПЛА, а также управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы ВСУ.

Впервые взрыв прогремел около 23:30 7 сентября.

Перед этим, в 22:44, Воздушные Силы сообщали о пусках КАБ в Сумской области, а в 22:52 – об активности вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.

Второй раз взрывы в Сумах прогремели около 4:05.

Обновлено в 05:20. В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей, сообщили в Сумской ОВА.

Повреждены частные дома, автомобили.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

Россия ударила по Сумам: есть погибшие и раненыеРоссия ударила по Сумам: есть погибшие и раненыеРоссия ударила по Сумам: есть погибшие и раненые

Напомним, 3 сентября россияне нанесли авиаудар по Сумам. Целью стало здание одного из университетов. Для атаки россияне использовали управляемую авиационную бомбу (КАБ).

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас не наблюдается угрозы российского наступления на Сумы. Угрозы удалось избежать благодаря действиям украинских военных, в частности, в Курской области РФ.

Ранее он подчеркнул, что территории в Курской области ВСУ будут удерживать, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине