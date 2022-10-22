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В Харькове и области области начался отопительный сезон

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Харьковская область, Суббота 22 октября 2022 15:30
В Харькове и области области начался отопительный сезон Фото: В Харьковской области уже начался отопительный сезон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Харькове и области с сегодняшнего дня стартовал отопительный сезон. Кроме того, ведутся работы по восстановению котелен, поврежденных оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, к теплу начали подключать больницы и жилые дома. Кроме того, в области восстанавливают поврежденные оккупантами котельные.

“Продолжаем восстанавливать котельные, пострадавшие в результате российской агрессии. Около 11 котельных мы планируем завершить до 5 ноября. Частично они уже восстановлены и планово начнут свою работу”, - рассказал Синегубов.

Он также отметил, что сложная ситуация с отоплением на деоккупированных территориях. К примеру, в Изюме из 24 котельных уцелели только 6. Так что в таких ситуациях, по словам Синегубова, каждый дом будет индивидуально прорабатываться, чтобы его оптимально обеспечить отоплением.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Луганской области не будет отопительного сезона даже в случае деоккупации.

Также КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону, ведь он будет непростым.

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Отопительный сезон харков
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