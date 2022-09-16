КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону: що рекомендують

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"До мешканців теж велике прохання – виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання ", - додає Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими, у Києві:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що майбутній опалювальний сезон не змінить тарифи, однак в оселях може стати суттєво прохолодніше.

Тим часом уряд ухвалив рішення щодо фіксованих цін на газ.

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