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КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону: що рекомендують

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П'ятниця 16 вересня 2022 11:24
КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону: що рекомендують Фото: КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими, у Києві:

  • замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;
  • ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;
  • збільшили кількість аварійних бригад у місті;
  • закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.

"До мешканців теж велике прохання – виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання", - додає Пантелеєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що майбутній опалювальний сезон не змінить тарифи, однак в оселях може стати суттєво прохолодніше.

Тим часом уряд ухвалив рішення щодо фіксованих цін на газ.

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Опалювальный сезон Київ
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