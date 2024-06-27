ДТЭК инвестирует 4 млрд грн в этом году в ремонт поврежденных обстрелами ТЭС

Компания ДТЭК работает над восстановлением тепловой генерации, 90% которой были уничтожены или разрушены в результате российских атак.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных оккупантами ТЭС. В частности, в этом году в это будет инвестировано 4 млрд грн", - отметил он.

По его словам, сейчас идет ремонтная кампания у всех энергетических компаний.

"Тепловые станции, которые сейчас на 90% разрушены или повреждены, также гидростанции будут пытаться восстановиться после разрушения", - сказал он.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК Рината Ахметова 37 раз поднимали теплоэлектростанции с нуля после массированных обстрелов.

Напомним, Киевская школа экономики (KSE Institute) по состоянию на май 2024 оценивает прямые убытки и косвенные финансовые потери украинского энергетического сектора от войны в 56,2 млрд долларов.