В Сумах жалуются на необычные осадки и плохое самочувствие: что известно
В четверг, 27 июня, жители Сум пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ГВА Алексея Дрозденко.
"Сегодня вечером служба 15-80 получила два обращения от граждан об удивительных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.
При этом дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.
"В то же время все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", - добавил Дрозденко.
Напомним, в этом году ДТЭК вкладывает 4 млрд гривен в ремонт поврежденных обстрелами ТЭС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве вечером, 27 июня, раздались взрывы. До взрывов в ПС предупреждали об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.
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