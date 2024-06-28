ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах жалуются на необычные осадки и плохое самочувствие: что известно

Пятница 28 июня 2024 04:31
UA EN RU
В Сумах жалуются на необычные осадки и плохое самочувствие: что известно Фото: люди с зонтиками под дождем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 27 июня, жители Сум пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ГВА Алексея Дрозденко.

"Сегодня вечером служба 15-80 получила два обращения от граждан об удивительных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.

При этом дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.

"В то же время все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", - добавил Дрозденко.

Напомним, в этом году ДТЭК вкладывает 4 млрд гривен в ремонт поврежденных обстрелами ТЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве вечером, 27 июня, раздались взрывы. До взрывов в ПС предупреждали об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года