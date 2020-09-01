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Стали відомі деталі викрадення бізнесмена з синагоги в Києві

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 14:46
Стали відомі деталі викрадення бізнесмена з синагоги в Києві
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Викраденого з Центральної Синагоги в Києві бізнесмена утримували у Фастівському районі та вимагали більше 2 млн доларів в якості викупу. Викрадачів вдалося знайти завдяки камерам відеоспостереження.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що до поліції 21 серпня надійшло повідомлення про зникнення 48-річного бізнесмена. За словами Крищенка, його вдалося знайти і звільнити протягом 8 днів. Чоловіка викрали, коли він приїхав на ділову зустріч у Печерському районі; невідомі заштовхали його в автомобіль і вивезли з столиці.

Крищенко зауважив, що завдяки камерам відеоспостереження встановили авто і кількох осіб, які могли бути причетні до викрадення.

"В подальшому було встановлено місце утримання чоловіка, звідки він, до речі, намагався втекти, при цьому отримавши переломи нижніх кінцівок. Надалі його перевезли до Фастівського району, де продовжували незаконно утримувати в одному з будинків", - сказав начальник поліції Києва.

Фото: затримання викрадачів (npu.gov.ua)

У суботу, 29 серпня, у ході спецоперації за підтримки КОРДу затримали шістьох підозрюваних, у тому числі замовника та організатора. Заручника звільнили, зараз він перебуває в лікарні під охороною.

За словами прокурора Києва Олега Кіпера, відкрито кримінальну справу за викрадення і вимагання, а в даний час Печерський районний суд обирає фігурантам запобіжні заходи.

Також повідомляється, що за звільнення бізнесмена вимагали більше 2 млн доларів.

Зазначимо, народний депутат VIII скликання Георгій Логвинський повідомляв, що чоловіка викрали на виході з Центральної Синагоги.

Нагадаємо, в липні поліція Києва звільнила ще одного викраденого бізнесмена.

А в Київській області розстріляли авто з підприємцем, в результаті чоловік загинув на місці.

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