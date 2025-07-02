Российский дрон ударил по Сумах: повреждены маршрутка и дом

Враг атаковал Ковпаковский район Сум с помощью беспилотника. В результате взрыва был поврежден маршрутный автобус, который перевозил людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"Продолжается обследование территории. На месте работают все необходимые службы", - отметил он.

В то же время, по его данным, повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.

"Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров - никто из них не пострадал", - добавил глава ОВА.

Он рассказал, что взрывной волной от взрыва были повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо.

"Около 18:00 вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду. Есть попадания в Ковпаковском районе областного центра. Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил Григоров.

Ночной обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 2 июля, оккупанты снова ударили по Харькову. Зафиксировано попадание в Новобаварском районе.

Один из дронов врага в частности попал в нежилое одноэтажное здание. Вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров.

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Уже днем сегодня россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе.

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