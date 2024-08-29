Россияне ведут "охоту" на мирное население Сумской области, - глава ОВА

Российские оккупанты значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом. Они ведут "охоту" на мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Он рассказал, что интенсивность обстрелов Сумской области увеличилась. В частности, в прошлом году всего было около 8 тысяч обстрелов населенных пунктов и общин Сумской области, а в этом году только за 8 месяцев - более 10 300 обстрелов. При этом в августе было зафиксировано более 2 тысяч обстрелов региона.

Также, по словам Артюха, в десятки раз увеличилось применение авиационного вооружения по сравнению с прошлым годом. Оккупанты преимущественно используют управляемые авиационные бомбы - в августе их запустили 753 единицы.

Чиновник отметил, что россияне применяют и FPV-дроны. Только за этот месяц враг применил 600 таких беспилотников, в результате чего пострадали 23 человека.

"Фактически врагом ведется "охота" на население Сумской области. Практически каждый дрон "охотится" на наших людей, на объекты инфраструктуры", - добавил он.

Больше всего страдают от атак россиян населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.