Россияне ведут "охоту" на мирное население Сумской области, - глава ОВА
Российские оккупанты значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом. Они ведут "охоту" на мирное население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.
Он рассказал, что интенсивность обстрелов Сумской области увеличилась. В частности, в прошлом году всего было около 8 тысяч обстрелов населенных пунктов и общин Сумской области, а в этом году только за 8 месяцев - более 10 300 обстрелов. При этом в августе было зафиксировано более 2 тысяч обстрелов региона.
Также, по словам Артюха, в десятки раз увеличилось применение авиационного вооружения по сравнению с прошлым годом. Оккупанты преимущественно используют управляемые авиационные бомбы - в августе их запустили 753 единицы.
Чиновник отметил, что россияне применяют и FPV-дроны. Только за этот месяц враг применил 600 таких беспилотников, в результате чего пострадали 23 человека.
"Фактически врагом ведется "охота" на население Сумской области. Практически каждый дрон "охотится" на наших людей, на объекты инфраструктуры", - добавил он.
Больше всего страдают от атак россиян населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.
Что предшествовало
Напомним, недавно Украина начала операцию в Курской области. Туда воины зашли с территории Сумской области.
На этом фоне российские оккупанты начали усиленно обстреливать Сумскую область.
В частности, 26 августа стало известно, что оккупанты ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. В результате атаки был пострадавший.
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