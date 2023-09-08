РФ атакует Украну "шахедами". В Воздушных силах предупредили об угрозе

В ночь на 8 сентября РФ направила дроны-камикадзе типа Shahed на Одессу, Николаев и Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена около 23:45, через 20 минут после этого стало известно о приближении группы ударных БПЛА к городу.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что жителям Белгород-Днестровского и Одесского районов следует спуститься в укрытие.

"Работу сил ПВО не снимать!" - призвал он.

Позже в ВС сообщили о движении еще одной группы "шахедов" в направлении областного центра.

Угроза расширилась

Позже ВС сообщили об угрозе применения "шахедов" в Николаевской и Херсонской областях - в последнюю группу беспилотников заметили на севере области, они двигались в западном направлении.

ВС также сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке Украины. Воздушные тревоги были объявлены в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" - написали там.

Обновлено 02:25

В Харьковской, Запорожской и Херсонской области - отбой тревоги.

Предварительная атака дронов по Украине

В последние недели РФ регулярно атакует Одесскую область. 7 сентября оккупанты атаковали беспилотниками юг области три часа подряд. В результате падения обломков один человек получил ранения.

"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - отметил глава Одесской ОВА.

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