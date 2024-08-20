RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах раздался сильный взрыв на фоне ракетной угрозы

Иллюстративное фото: в Сумах был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы сегодня вечером, 20 августа, раздался сильный взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога, связанная, в частности, с угрозой вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Отмечается, что взрыв в Сумах был слышен около 23:09. Он характеризуется как мощный.

Между тем, ранее, в 22.20, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе применения противником баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Так, военные рассказали, что это касалось областей, где объявлена воздушная тревога. Среди них была и Сумская область.

А уже в 23.01 в Воздушных силах сообщили о фиксации скоростной цели врага, направлявшейся из Сумской области в сторону Полтавской области.

Добавим, в сумских пабликах писали о баллистике, направлявшейся в сторону Шостки Сумской области. А также в мониторинговых группах рассказывали о вражеской атаке с применением управляемых авиабомб для ударов по Хотинской общине и ракете атаки по Сумскому району.

Кроме того, в сети писали о работе сил и средств противовоздушной обороны в Сумской области.

Вместе с тем местные власти пока ничего не сообщали о взрыве и возможных последствиях.

Обстрел Сум и области

Напомним, российские оккупанты наносят удары по Сумской области практически ежедневно. Особенно страдают от вражеских обстрелов приграничные районы, в частности из-за ударов с применением артиллерии и авиации. Кроме того, оккупанты бьют и по самому городу Сумы, часто используя для атак дроны-камикадзе, ракетное вооружение и управляемые авиабомбы.

К примеру, ранее сообщалось, что 17 августа в Сумах вследствие российского удара было попадание в районе проспекта Свободы, произошел пожар, пострадал один человек.

А 20 августа в ОВА рассказали, что в Юнаковской общины Сумской области из-за авиаударов погиб гражданский человек, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВзрывВоздушная тревога