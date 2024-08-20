У Сумах пролунав сильний вибух на тлі ракетної загрози

Зазначається, що вибух у Сумах було чути близько 23.09. Він характеризується як потужний.

Між тим раніше, о 22.20, у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу застосування противником балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Так, військові розповіли, що це стосувалося областей, де оголошено повітряну тривогу. Серед них була й Сумська область.

А вже о 23.01 у Повітряних силах повідомили про фіксацію швидкісної цілі ворога, що прямувала з Сумської області у бік Полтавської області.

Додамо, у сумських пабліках писали про балістику, що прямувала у бік Шостки Сумської області. А також у моніторингових групах розповідали про ворожу атаку із застосуванням керованих авіабомб для ударів по Хотінській громаді, та про ракету атаку по Сумському району.

Крім того, в мережі писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Сумській області.

Разом з тим місцева влада наразі нічого не повідомляла щодо вибуху та можливих наслідків.

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, російські окупанти завдають ударів по Сумській області практично щоденно. Особливо страждають від ворожих обстрілів прикордонні райони, зокрема через удари із застосуванням артилерії та авіації. Крім того, окупанти б'ють і по самому місту Суми, часто використовуючи для атак дрони-камікадзе, ракетне озброєння та керовані авіабомби.

До прикладу, раніше повідомлялося, що 17 серпня у Сумах внаслідок російського удару було влучання в районі проспекту Свободи, сталася пожежа, постраждала одна людина.

А 20 серпня в ОВА розповіли, що у Юнаківській громаді Сумської області через авіаудари загинула цивільна особа, ще одна отримала поранення.