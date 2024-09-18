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В Сумах раздались взрывы, в области фиксировали "Шахеды"

Фото: в Сумах были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах к утру 18 сентября прогремели взрывы. В это время в области объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Взрывы в районе города Сумы были слышны около 05.08.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников противника в Сумской области, в частности, на границе с Полтавской областью.

"Шахеды" в Сумской области - курс на запад, и один БпЛА на границе Полтавщины", - говорилось в заявлении военных примерно в пять утра.

Ночная воздушная атака

Напомним, вечером 17 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе противника в Украине, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Из-за движения "Шахедов" в Киевской области началась работа ПВО около часа ночи. 

Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, и в это время в Кировоградской области было замечено скопление дронов-камыкадзе противника.

А около трех часов в Киеве также объявили воздушную тревогу, были слышны взрывы, и велась работа ПВО на подступах к столице из-за "Шахедов".

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СумыВзрывАтака дронов