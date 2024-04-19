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В Сумах прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: жители Сум услышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Сум сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрывов в Сумах и не называют их причин. 

Жителям города и области нужно оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Отметим, Воздушные силы предупреждали, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики. При этом военные писали о ракете в Сумской области в сторону Черниговской области. 

Взрыв в Конотопе

Напомним, сегодня, 19 апреля, около 22:00 взрыв слышали жители Конотопа Сумской области.

Мэр города Артем Семенихин писал о том, что это могла быть работа украинской противовоздушной обороны. В городе было спокойно.

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