В Сумах прозвучали взрывы

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрывов в Сумах и не называют их причин.

Жителям города и области нужно оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Отметим, Воздушные силы предупреждали, что в регионах, где объявлена воздушная тревога, есть угроза баллистики. При этом военные писали о ракете в Сумской области в сторону Черниговской области.