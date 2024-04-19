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У Сумах пролунали вибухи

Ілюстративне фото: мешканці Сум почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Сум сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибухів у Сумах та не називають їхніх причин.

Жителям міста та області потрібно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Зазначимо, Повітряні сили попереджали, що в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, є загроза балістики. При цьому військові писали про ракету в Сумській області у бік Чернігівської області.

Вибух у Конотопі

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 22:00 вибух чули мешканці Конотопу Сумської області.

Мер міста Артем Семеніхін писав про те, що це могла бути робота української протиповітряної оборони. У місті було спокійно.

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Сумська областьВибухВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний ударРакети