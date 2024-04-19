У Сумах пролунали вибухи

Мешканці Сум сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.
Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибухів у Сумах та не називають їхніх причин.
Жителям міста та області потрібно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Зазначимо, Повітряні сили попереджали, що в регіонах, де оголошено повітряну тривогу, є загроза балістики. При цьому військові писали про ракету в Сумській області у бік Чернігівської області.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 22:00 вибух чули мешканці Конотопу Сумської області.
Мер міста Артем Семеніхін писав про те, що це могла бути робота української протиповітряної оборони. У місті було спокійно.
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