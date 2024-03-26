В Сумах прогремели взрывы

Обстрелы Сум

17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города. Несмотря на то, что в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, из-за обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, из-за обстрела Сум 6 марта пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок. Тогда в городе были зафиксированы три попадания по разным адресам - по объекту инфраструктуры, два по гражданским объектам.

Отметим, что именно в этот день российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.