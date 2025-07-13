В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы "Шахедов"
В Сумах в воскресенье, 13 июля, днем прозвучал взрыв. Над областью летают вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации "Суспільне", в городе был слышен один взрыв.
При этом Воздушные силы сообщали, что в Сумской области по вражескому разведывательному дрону работает противовоздушная оборона.
Также военные предупреждали об угрозе ударных дронов для Сумской области.
Удар по Самару
Напомним, сегодня, 13 июля, российские оккупанты ударили дронами по городу Самар Днепропетровской области.
Местные чиновники не раскрывали, куда именно были "прилеты" и есть ли пострадавшие.
Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что целью россиян стало здание территориального центра комплектования.
Также россияне в течение 12-13 июля запустили по Украине 60 дронов-камикадзе. 20 вражеских беспилотников сбить не удалось, были "прилеты" в пяти локациях.
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