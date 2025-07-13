У Сумах прогримів вибух на тлі загрози "Шахедів"
У Сумах у неділю, 13 липня, вдень пролунав вибух. Над областю літають ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією "Суспільне", у місті було чути один вибух.
При цьому Повітряні сили повідомляли, що в Сумській області по ворожому розвідувальному дрону працює протиповітряна оборона.
Також військові попереджали про загрозу ударних дронів для Сумської області.
Удар по Самару
Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, російські окупанти вдарили дронами по місту Самар Дніпропетровської області.
Місцеві чиновники не розкривали, куди саме були "прильоти" і чи є постраждалі.
Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що метою росіян стала будівля територіального центру комплектування.
Також росіяни протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 дронів-камікадзе. 20 ворожих безпілотників збити не вдалося, були "прильоти" у п'яти локаціях.
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