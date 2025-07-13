ua en ru
Нд, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сумах прогримів вибух на тлі загрози "Шахедів"

Суми, Неділя 13 липня 2025 14:26
UA EN RU
У Сумах прогримів вибух на тлі загрози "Шахедів" Ілюстративне фото: у Сумській області оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сумах у неділю, 13 липня, вдень пролунав вибух. Над областю літають ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією "Суспільне", у місті було чути один вибух.

При цьому Повітряні сили повідомляли, що в Сумській області по ворожому розвідувальному дрону працює протиповітряна оборона.

Також військові попереджали про загрозу ударних дронів для Сумської області.

Удар по Самару

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, російські окупанти вдарили дронами по місту Самар Дніпропетровської області.

Місцеві чиновники не розкривали, куди саме були "прильоти" і чи є постраждалі.

Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що метою росіян стала будівля територіального центру комплектування.

Також росіяни протягом 12-13 липня запустили по Україні 60 дронів-камікадзе. 20 ворожих безпілотників збити не вдалося, були "прильоти" у п'яти локаціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вибух Війна в Україні Атака дронів
Новини
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей