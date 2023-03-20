В Киеве увеличат часы продажи алкоголя

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

При этом в Совете обороны города Киева отметили, что данное решение будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

"В Киеве с 27 марта разрешат продавать алкоголь с 11:00 до 21:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сокращают продолжительность комендантского часа с 26 марта. Она будет действовать в столице с 00:00 до 05:00 каждый день.

Также сообщалось, что в Киеве планируют убрать ненужные блокпосты, а некоторые перевести в так называемый "спящий режим".

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