В Сумах после ударов дронов вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС показали последствия

Ночью 21 сентября после российской атаки занялись склады в Заречном районе Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ночью местные жители услышали три взрыва. Они произошли в Заречном районе, где попали беспилотники по складским помещениям. После ударов начался пожар.

Огонь охватил нежилые помещения на значительной площади и быстро распространился через горючие конструкции. Масштаб пожара усложнял работу спасателей.

ГСЧС оперативно ликвидировала все очаги возгорания и обследовала территорию. Обошлось без пострадавших.