В Сумах после объявления воздушной тревоги раздался взрыв, - СМИ

Сумская область постоянно находится под ударами разным вооружением со стороны России. 12 мая российские террористы атаковали областной центр ракетами.

В начале мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. По его словам, у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода".

Вчера, 14 мая, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, по его прогнозу, атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего российские войска нанесут мощный удар в направлении Сум.

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