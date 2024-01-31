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В Киеве произошло два повреждения на водопроводах: где нет воды

Киев, Среда 31 января 2024 10:18
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В Киеве произошло два повреждения на водопроводах: где нет воды Фото: в Киеве произошло два повреждения на водопроводах (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 31 января произошло сразу две аварии на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" в Facebook.

Повреждение водопроводной магистрали диаметром 250 мм произошло на бульваре Шамо, 7 в Днепровском районе Киева.

Для ремонта необходимо сделать разрыв на тротуаре и зеленой зоне. Из-за аварии была подтоплена дорога, движение транспорта не ограничивали.

Из-за аварийной ситуации отключены от водоснабжения 10 жилых домов:

  • б-р Шамо, 1/5, 3,7;
  • Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
  • ул. Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.

На место повреждения направили две цистерны с питьевой водой для детских садов.

В Киеве произошло два повреждения на водопроводах: где нет воды

Фото: повреждения на бульваре Шамо (facebook.com/vodokanal)

Также еще одна авария произошла на улице Алексея Тихого, 55/13 в Соломенском районе столицы. Там повреждение диаметром 500 мм, вода затопила проезжую часть.

Для устранения аварии специалисты будут производить разрыв на зеленой зоне.

В Киеве произошло два повреждения на водопроводах: где нет воды

Фото: повреждения на улице Тихого (facebook.com/vodokanal)

Напомним, ранее во Львове затопило центр города. Причиной тому стал прорыв водопроводной сети.

Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", который доставал до крыш многоэтажных домов.

Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.

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